Graduatorie terza fascia ATA: il titolo corretto per il profilo assistente tecnico AR02 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Graduatorie terza fascia ATA: durante la fase di compilazione delle domande, tra marzo e aprile 2021, abbiamo raccomandato particolare attenzione alla compilazione della domanda per evitare che l'assunzione si rivelasse nulla a causa dell'errato titolo di accesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021)ATA: durante la fase di compilazione delle domande, tra marzo e aprile 2021, abbiamo raccomandato particolare attenzione alla compilazione della domanda per evitare che l'assunzione si rivelasse nulla a causa dell'erratodi accesso. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Graduatorie terza fascia ATA: il titolo corretto per il profilo assistente tecnico AR02 - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: il titolo corretto per il profilo assistente tecnico AR02 - ProDocente : Graduatorie terza fascia ATA: il servizio come Assistente Tecnico si può valutare anche come Collaboratore scolasti… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: il servizio come Assistente Tecnico si può valutare anche come Collaboratore scolasti… - VicentePugliaAr : RT @Ticonsiglio: Graduatorie ATA terza fascia definitive: elenco date per province (Aggiornato) <p>Gli Uffici Scolastici stanno comunicando… -