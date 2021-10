Fdi: Biondi (Fanpage), ‘fra diffide e intimidazioni per Lobby Nera, non è stato semplice’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Prima diffida ci è arrivata un’ora dopo l’uscita della prima puntata. Ne sono arrivate altre, poi di querele, pressioni, insulti e intimidazioni. In mezzo un’inchiesta, acquisizioni e tensione. Non è stato semplice. Grazie per il supporto, davvero #Piazzapulita #Fanpage”. Lo ha scritto su Twitter il vicedirettore di Fanpage.it Adriano Biondi in riferimento alla messa in onda a Piazza Pulita della ‘Lobby Nera’, l’inchiesta del giornale on line. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Prima diffida ci è arrivata un’ora dopo l’uscita della prima puntata. Ne sono arrivate altre, poi di querele, pressioni, insulti e. In mezzo un’inchiesta, acquisizioni e tensione. Non èsemplice. Grazie per il supporto, davvero #Piazzapulita #”. Lo ha scritto su Twitter il vicedirettore di.it Adrianoin riferimento alla messa in onda a Piazza Pulita della ‘’, l’inchiesta del giornale on line. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

