Far Cry 7 potrebbe essere più orientato all'online secondo le ultime indiscrezioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) secondo quanto riferito, Far Cry 7 avrà un "approccio orientato all'online" mentre Ubisoft cerca di reinventare la serie. Nell'ultima newsletter di Axios, il giornalista Stephen Totilo suggerisce che mentre Far Cry 6 potrebbe funzionare bene, lo sviluppatore Ubisoft "sembra sapere che è necessaria una scossa". Totilo afferma che le sue fonti affermano che "la società stava esplorando un approccio più orientato all'online per un sequel". Ciò segue le informazioni a giugno di quest'anno, in cui Jason Schreier di Bloomberg aveva affermato che Far Cry 7 potrebbe andare in "una direzione radicalmente diversa", portando l'intera serie a qualcosa di nuovo.

