Eitan | nervi tesi in tribunale Lo sfogo della nonna | «L’Italia ha ucciso i miei cari | lasciateci mio nipote»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le due famiglie – paterna e materna – che si contendono l’affido del bambino sopravvissuto al crollofunivia Stresa-Mottarone, si sono incontrate oggi – 8 ottobre – a Tel Aviv, in. La seconda udienza del caso di rapimento del piccolo, catturato dai parenti materni e portato in Israele, «non riguarda la questione del bene del bambino, né il suo affidamento, né quant’altro – ha detto il legale dei Biran, la famiglia del padre di-. È centrata solo sulla questionerestituzione del bambino rapito sulla baseconvenzione dell’Aja». In aula, tra i presenti, c’erano sia Aya Biran Nirko, zia paterna die sua affidataria, sia Shmuel Peleg, nonno materno indagato dalla magistratura italiana per sequestro di persona. La più accesa dei parenti è stata la ...