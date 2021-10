Discoteche | Fiepet-Confersecenti | riapertura passo avanti

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Ladecisa dal Governo è unin“. Lo ha detto Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto intrattenimento-diConfesercenti, in un’intervista ad una radio nazionale. “Certamente – ha sottolineato – è arrivato un segnale concreto per le imprese, anche se purtroppo si riapre solo in autunno, con un’altra stagione estiva persa alle spalle e con limitazioni importanti per quanto riguarda la capienza dei locali. Più dell’80% delle attività da noi censite presso i nostri associati, infatti, sono sotto le mille unità: siamo nell’incubo in cui hanno vissuto teatri e cinema quando la capienza era al 50%. Durante la stagione invernale, perciò, potranno beneficiare delle misure del nuovo decreto i gestori dei locali che avranno una capienza molto ...

"La riapertura decisa dal Governo è un passo in avanti ". Lo ha detto Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto intrattenimento -diConfesercenti, in un'intervista ad una radio nazionale. "Certamente - ha sottolineato - è arrivato un segnale concreto per le imprese, anche se purtroppo si riapre solo in autunno,...È quanto afferma Filippo Grassi , responsabile nazionale del comparto intrattenimento -diConfesercenti , in merito al parere del Cts sulla riapertura delleal chiuso ...(Teleborsa) - "La riapertura decisa dal Governo è un passo in avanti". Lo ha detto Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto intrattenimento-discoteche di Fiepet Confesercenti, ...La decisione del Cts soddisfa almeno in parte i gestori: "Il 35% sarebbe stata una soglia inaccettabile. Adesso monitoriamo" ...