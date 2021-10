Coppia fatta a pezzi in valigia: gip scagiona figlio dei Pasho. Indagati per omicidio ex fidanzata e fratello (Di venerdì 8 ottobre 2021) Su richiesta del gip, Ornella Galeotti, il gip di Firenze ha archiviato l'accusa di per Taulant Pasho, indagato per la morte dei genitori, Shpetim e Tauta, scomparsi a Firenze nel 2015 e i cui resti vennero ritrovati nel dicembre 2020 in valigie abbandonate in un campo fra il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Su richiesta del gip, Ornella Galeotti, il gip di Firenze ha archiviato l'accusa di per Taulant, indagato per la morte dei genitori, Shpetim e Tauta, scomparsi a Firenze nel 2015 e i cui resti vennero ritrovati nel dicembre 2020 in valigie abbandonate in un campo fra il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno L'articolo proviene da Firenze Post.

