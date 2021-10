Con Mazda MX-5 riscopri la purezza della guida

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LaMX-5 nasce intorno a una ricetta semplice ma efficace: motore anteriore, trazione posteriore, meno di quattro metri di lunghezza, due posti secchi e niente tetto. Un mix vincente e invariato dal 1989, anno del debutto e da cui è stata prodotta in oltre un milione e centomila esemplari. Un successo limpido, che ha creato comunità di appassionati in tutto il mondo, una generazione di MX-5 dopo l'altra, fino ad arrivare alla attuale, la numero quattro. Ormai è sul mercato dal 2015 ma non è invecchiata di un giorno, perché i suoi concetti fondanti sono rimasti gli stessi e sono fruttofilosofia progettuale che i giapponesi definiscono ancora oggi «Jinba Ittai». Si basa su quattro pilastri: tutti i componenti devono combinarsi per offrire la massima forma di comunicazione tra la vettura e il suo conducente; la creazione di un posto ...

Advertising

Autoprove : ?? #Mazda 2 si farà sulla base della #Toyota Yaris - sole24ore : CX-60 e CX-80, i due nuovi suv di Mazda in arrivo nel 2022 insieme alla MX-30 con il range extender… - sole24ore : CX-60 e CX-80, i due nuovi suv di Mazda in arrivo nel 2022 insieme alla MX-30 con il range extender… - newsautoit : ?? Nel 2022 arrivano due nuovi SUV #Mazda #ibridiplug-in e l'elettrica #MX-30?? con motore rotativo che funge da rang… - infoiteconomia : Mazda MX-30: nel 2022 arriverà la range extender con motore rotativo -

Ultime Notizie dalla rete : Con Mazda

... Hyundai Crete Crossover, Toyota Corolla Sedan, Volkswagen t - Roc, Kia Seltos eCX - 30. Il ...African Car of the Year e la South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ) si congratulano...... Hyundai Crete Crossover, Toyota Corolla Sedan, Volkswagen t - Roc, Kia Seltos eCX - 30. Il ...African Car of the Year e la South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ) si congratulano...Al volante della crossover giapponese abbiamo raggiunto la sede principale della Amorim Cork Group, multinazionale portoghese che produce il sughero utilizzato al suo interno.Annuncio vendita Mazda Mazda2 1.5 Skyactiv-G M-Hybrid Evolve usata del 2021 a Caresanablot, Vercelli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...