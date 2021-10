Ciclamino sempre in fiore | il segreto per una fioritura perfetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In questa stagione autunnale appena iniziata potete trovare nei vivai e nei supermercati, i ciclamini nei loro bellissimi colori. Sono piante perenni, ma spesso non sono collocate nel luogo giusto o sono innaffiate nel modo sbagliato e per questo motivo seccano e muoiono. Ilfiorisce nella stagione fredda e ama avere la giusta umidità. Vediamo però nel dettaglio come occuparsi di questo splendido. In generale ilè una pianta robusta che sopravvive alle basse temperature ed è per questo motivo che gli amanti dei fiori le scelgono per dare colore alle proprie case. Ma a volte capita che a fine primavera, queste piante seccano e finiscano per essere gettate via. Questo è un errore. Il più delle volte la pianta è ancora viva e pronta a tornare a fiorire se trova il giusto ambiente, Il ...