Charlène di Monaco, come sta dopo l’intervento: le sue condizioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) dopo otto mesi di lontananza dal Principato di Monaco, la principessa Charlène potrebbe finalmente tornare a casa: le sue condizioni dopo l’ultimo intervento Da oltre otto mesi la principessa Charlène ha lasciato il Principato di Monaco per raggiungere il suo Paese natale, il Sudafrica, dove ha promosso un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti. Ma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021)otto mesi di lontananza dal Principato di, la principessapotrebbe finalmente tornare a casa: le suel’ultimo intervento Da oltre otto mesi la principessaha lasciato il Principato diper raggiungere il suo Paese natale, il Sudafrica, dove ha promosso un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti. Ma L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

VanityFairIt : Il ritorno nel Principato dovrebbe essere più vicino - zazoomblog : Charlene di Monaco la corsa in Ospedale: “Operata d’urgenza” - #Charlene #Monaco #corsa #Ospedale: - infoitcultura : Charlene di Monaco,'nuova operazione in Sudafrica' - infoitcultura : Charlene di Monaco operata per la terza volta: quando torna a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco Charlene di Monaco, calvario senza fine: "Terza operazione in anestesia generale", ore difficilissime La moglie di Alberto, infatti, sarebbe stata sottoposta proprio oggi a un nuovo intervento chirurgico in Sudafrica: a lanciare la notizia è stato Monaco Matin. E a confermare poi è stato un ...

Charlene di Monaco è stata operata di nuovo La moglie di Alberto di Monaco è stata ricoverata un'atra volta per un intervento in anestesia ...

Beatrice Borromeo splende di rosso al Bal de la Rose Kikapress La moglie di Alberto, infatti, sarebbe stata sottoposta proprio oggi a un nuovo intervento chirurgico in Sudafrica: a lanciare la notizia è statoMatin. E a confermare poi è stato un ...La moglie di Alberto diè stata ricoverata un'atra volta per un intervento in anestesia ...