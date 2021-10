Cestello telescopico si ribalta | caduta da sei metri | operai in gravi condizioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Benevento. Dueedili, un classe ’84 e un classe ’93, sono precipitati al suolo da un’altezza di circa seie, subito soccorsi, sono stati ricoverati inall’Ospedale Rummo. I due erano montati su uned erano intenti a lavori di attintatura di un edificio privato, al civico 14 di Viale degli Atlantici. Purtroppo, per cause in corso di accertamento, forse per una avaria meccanica al trattore elevatore, ilsi èto ed i due uomini, senza protezione, sono caduti nel cortile interno del condominio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.