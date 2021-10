Carema | il Sentiero dei Vigneti | qui le vigne sono un’opera d’architettura e ingegneria

Leggi su funweek

(Di venerdì 8 ottobre 2021)si trova tra la Valle d’Aosta e l’alto Piemonte ed è una zona dalla tradizione vinicola molto forte. Qui giace un vero e proprio tesoro nascosto, ildei. ??LEGGI ANCHE: — Piemonte, contributi fino a 40mila € se ti trasferisci in questo borgo di montagna Si tratta di un percorso ad anello lungo 4km e rappresenta uno dei tanti sentieri della zona. Attraverso ildeiè possibile visitare tutto l’anno le principalidel territorio: la vista si apre sui terrazzamenti antichi, sui muretti in pietra e sulle tipiche pergole. Qui lesi fondono con il paesaggio di montagna, in una vera opera d’arte e di. Ilto di ...