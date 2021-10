Buon compleanno Antonio Cabrini, Paul Hogan, Carlo Rienzi… (Di venerdì 8 ottobre 2021) …Simone Bolelli, Lucia Catena, Raffaele La Capria, Fabio Fanton, Antonio Pizzinato, Giuseppe Beghetto, Elio Lannutti, Ninì Salerno, Sigourney Weaver, Antonio Tempestilli, Carlo Cracco, Zvonimir Boban, Ezequiel Munoz… Oggi 8 ottobre compiono gli anni: Raffaele La Capria, scrittore, sceneggiatore, traduttore; Renato Savino, sceneggiatore, regista; Paola Piccinato, doppiatrice; Antonio Pizzinato, sindacalista, politico; Ennio Contedini, scacchista; Giovanni Bacis, ex calciatore; Cesare Reina, ex calciatore; Giuseppe Beghetto, ex ciclista; Vittorio Calvani, ex calciatore, allenatore; Ida (Rosalinda) Galli, attrice; Paul Hogan, attore; Oreste Peccedi, allenatore di sci; Alzek Mishef, pittore, musicista; Sandro Spinetti, ex cestista; Carmine Stallone, politico; Ugo Cardinale, linguista; ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021) …Simone Bolelli, Lucia Catena, Raffaele La Capria, Fabio Fanton,Pizzinato, Giuseppe Beghetto, Elio Lannutti, Ninì Salerno, Sigourney Weaver,Tempestilli,Cracco, Zvonimir Boban, Ezequiel Munoz… Oggi 8 ottobre compiono gli anni: Raffaele La Capria, scrittore, sceneggiatore, traduttore; Renato Savino, sceneggiatore, regista; Paola Piccinato, doppiatrice;Pizzinato, sindacalista, politico; Ennio Contedini, scacchista; Giovanni Bacis, ex calciatore; Cesare Reina, ex calciatore; Giuseppe Beghetto, ex ciclista; Vittorio Calvani, ex calciatore, allenatore; Ida (Rosalinda) Galli, attrice;, attore; Oreste Peccedi, allenatore di sci; Alzek Mishef, pittore, musicista; Sandro Spinetti, ex cestista; Carmine Stallone, politico; Ugo Cardinale, linguista; ...

Honiro : Il primo amore non si scorda mai. Buon compleanno 'Pianeti' @IlVeroUltimo ?? 4 anni - teatrolafenice : ?? Buon compleanno al Maestro Charles Dutoit! Festeggeremo presto tutti assieme qui con Mozart, Ravel, Debussy e Str… - acmilan : It’s not every day the world completes its orbit around Ibra ?? Happy birthday @Ibra_official! ?? ?? Anche quest’a… - vitadici : @conla_y Buon compleanno ?? - moneabarbara : @ethantweetskin buon compleanno ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Musica: Arena di Verona termina programmazione eventi live e Tv ... i 25 anni di carriera di Carmen Consoli (25 agosto), i 50 anni di carriera di Jerry Calà con lo spettacolo 'Buon Compleanno, Jerry!' e i 40 anni dall'uscita del disco 'La voce del padrone' di Franco ...

Paola Ferrari, buon compleanno: gli auguri social di Toni e... Commenta per primo Paola Ferrari buon compleanno! Ecco gli auguri social di Toni e...

Buon compleanno, Kallon | News Inter Sito Ufficiale Cordiale telefonata di Berlusconi a Putin per fare gli auguri di buon compleanno Come detto ai giornalisti dal ??suo portavoce Dmitry Peskov, nonostante il suo compleanno, Putin ha passato la giornata al lavoro, ma senza dubbio almeno la sera avrebbe celebrato questo giorno con la ...

Buon compleanno, presidente Putin! Il ministro della Difesa ha mostrato al presidente la sua officina personale per la lavorazione del legno, hanno passeggiato insieme nella taiga e hanno guidato un fuoristrada: al volante c’era Putin ...

... i 25 anni di carriera di Carmen Consoli (25 agosto), i 50 anni di carriera di Jerry Calà con lo spettacolo ', Jerry!' e i 40 anni dall'uscita del disco 'La voce del padrone' di Franco ...Commenta per primo Paola Ferrari! Ecco gli auguri social di Toni e...Come detto ai giornalisti dal ??suo portavoce Dmitry Peskov, nonostante il suo compleanno, Putin ha passato la giornata al lavoro, ma senza dubbio almeno la sera avrebbe celebrato questo giorno con la ...Il ministro della Difesa ha mostrato al presidente la sua officina personale per la lavorazione del legno, hanno passeggiato insieme nella taiga e hanno guidato un fuoristrada: al volante c’era Putin ...