Ballottaggi, Caserta: la sfida è sui temi ambientali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Si giocherà sui temi ambientali, dalle cave al biodigestore, dalla realizzazione del Policlinico al recupero dell'area ex Macrico, la partita delle alleanze e degli apparentamenti in vista del Ballottaggio di domenica e lunedì 17 e 18 ottobre per le comunali di Caserta. Lo ha messo nero su bianco il candidato sindaco Pio Del Gaudio, arrivato terzo con il 12,37% delle preferenze (5282 voti), che ha avviato un dialogo su punti programmatici con i due candidati che si sfideranno al secondo turno, Carlo Marino del Pd sostenuto dal centrosinistra e Gianpiero Zinzi della Lega, appoggiato dal centrodestra. Per Del Gaudio il prossimo sindaco non può "prescindere da quelli che erano e sono i punti fermi del nostro programma amministrativo che deve essere stilato a cinque ...

