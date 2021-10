Alex, come Samuele e Loris: come e perché una mamma si trasforma in un’assassina (Di venerdì 8 ottobre 2021) . Negli ultimi anni vent’anni l’opinione pubblica ha assunto la sconcertante consapevolezza che le madri possono uccidere i loro figli. Anna Maria Franzoni, Veronica Panerello, Viviana Parisi, Erzsebet Bradacs. Che cosa alberga nelle menti delle madri assassine? Che cosa le spinge a togliere la vita alle loro creature dopo avergliela donata? Niente è più innaturale del togliere la vita ad un bambino che ancora non ne ha esperito le gioie ed i sapori. Ancor più innaturale è quando un simile gesto è compiuto da chi, quella vita, gliel’ha donata: la madre. È stato così per Samuele Lorenzi, ucciso mentre dormiva nella villetta di Cogne dove abitava. Sua madre era Anna Maria Franzoni. È stato così per Loris Stival, assassinato con delle fascette da elettricista. Sua madre era Veronica Panarello. Ed è successo ancora. È successo, a Città della Pieve, nel ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 8 ottobre 2021) . Negli ultimi anni vent’anni l’opinione pubblica ha assunto la sconcertante consapevolezza che le madri possono uccidere i loro figli. Anna Maria Franzoni, Veronica Panerello, Viviana Parisi, Erzsebet Bradacs. Che cosa alberga nelle menti delle madri assassine? Che cosa le spinge a togliere la vita alle loro creature dopo avergliela donata? Niente è più innaturale del togliere la vita ad un bambino che ancora non ne ha esperito le gioie ed i sapori. Ancor più innaturale è quando un simile gesto è compiuto da chi, quella vita, gliel’ha donata: la madre. È stato così perLorenzi, ucciso mentre dormiva nella villetta di Cogne dove abitava. Sua madre era Anna Maria Franzoni. È stato così perStival, assassinato con delle fascette da elettricista. Sua madre era Veronica Panarello. Ed è successo ancora. È successo, a Città della Pieve, nel ...

PiazzapulitaLA7 : La Bestia di #Morisi funziona così. Tra sistemi automatici e attacchi mirati. Lo spiega @alex_orlowski… - PiazzapulitaLA7 : L'esperto di propaganda online @alex_orlowski spiega come funziona la Bestia di Salvini. Il reportage di… - PageDi : RT @CortesiLucia: Io come Giucas che non sa se shippare Soleil e Nicola o Soleil e Alex #gfvip - PageDi : RT @SoleilStan: Sole: come ho fatto a vivere senza di te fino ad ora Alex: ma dillo a me Io nel mentre?? #gfvip - Alex_462719 : @Exelaweb Buon giorno Exela. Si notano sì, come si nota la tua bella passerina. ?????? Personalmente ti ringrazio x av… -