Aiello del Sabato, auto in fiamme nella notte: indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minuto

Aiello del Sabato (Av) – Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per un incendio divampato questa notte ad Aiello del Sabato. Le fiamme hanno completamente distrutto una Kia Sportage, parcheggiata in Contrada Panicada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

