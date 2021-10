(Di venerdì 8 ottobre 2021) LadeldiOrmai manca pochissimo al ritorno diall’interno del panorama musicale. Lamanca dal 2015, ovvero da quando ha rilasciato l’album “25“. Il prossimo disco è alle porte e lo sappiamo perché pochi giorni fa ha annunciato l’uscita del singolo “Easy on me”, in arrivo il 15 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Adele rivela qual è la cantante preferita di suo figlio (che vuole in tour con sua madre) - UPAS_Rai : Mauro si rivela un vero gigolo e i Poggi sono pronti a difendere Adele: guarda le #anteprime della puntata di stase… -

Ultime Notizie dalla rete : Adele rivela

Novella 2000

Sonia Bruganelli racconta la sua esperienza in tv da opinionista al GF Vip eun curioso particolare: il marito Paolo Bonolis , nonostante lo show finisca all'1,30 circa, ..., di 13, è ...La scelta del cast siappropriata: alla coppia Michele Riondino e Orlando Forte (autentica ... Alessandro Haber torna a collaborare con Capitani dopo In viaggio connei panni di un burbero ...Adele, in una recente intervista, ha rivelato chi è la cantante preferita del figlio di 9 anni. Ecco le sue dichiarazioni.Adele ha conquistato la copertina di Vogue: impossibile non notare la sua drastica trasformazione fisica (40 chili in meno) ...