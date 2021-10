Vaccino Moderna sospeso da Svezia e Danimarca. Speranza: "Fiducia nell'Ema" (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Danimarca e la Svezia hanno deciso di sospendere l'utilizzo del Vaccino Moderna . La Danimarca per gli under 18 e la Svezia per gli under 30. E l'Italia come valuta questa decisione dei due Paesi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lae lahanno deciso di sospendere l'utilizzo del. Laper gli under 18 e laper gli under 30. E l'Italia come valuta questa decisione dei due Paesi ...

