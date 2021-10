U&D: Vanessa Spoto confessa un problema al suo decolté (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ex corteggiatrice – Vanessa – ha condiviso con i suoi followers uno dei suoi più grandi disagi. Questo problema le causa delle insicurezze. Abbiamo conosciuto Vanessa Spoto durante la scorsa edizione di Uomini e Donne – dating show condotto da Maria De Filippi. La corteggiatrice toscana fu la scelta del tronista Massimiliano Mollicone, il quale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ex corteggiatrice –– ha condiviso con i suoi followers uno dei suoi più grandi disagi. Questole causa delle insicurezze. Abbiamo conosciutodurante la scorsa edizione di Uomini e Donne – dating show condotto da Maria De Filippi. La corteggiatrice toscana fu la scelta del tronista Massimiliano Mollicone, il quale L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MongeHan : q u a r e n t e n a / apoio @XPPEN_BR - AmbasciataUSA : Un piacere accogliere @SpeakerPelosi alla Missione U.S.A. in Italia. Grazie per aver incontrato i nostri @USMC Mari… - franzrusso : #VMWorld l'evento per chi vuole fare #Innovazione. Anche oggi #7ottobre @VMware indica la strada per ripartire dal… -