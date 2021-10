Trovato morto con un colpo di pistola il marito di un’influencer uccisa nel novembre del 2020 (Di giovedì 7 ottobre 2021) A distanza di 11 mesi dall’uccisione di sua moglie ha deciso di togliersi la vita. Tom Sharkey, 50 anni, marito dell’influencer di Instagram, Alexis Sharkey, è stato Trovato senza vita, con una ferita da arma da fuoco alla testa. Qualche ora prima, il 50enne era venuto a sapere di essere ricercato per l’omicidio di sua moglie. L’influencer, che aveva 26 anni, è stata trovata morta, completamente nuda, nel novembre 2020. Le indagini hanno stabilito che la giovane era stata strangolata. Il suo corpo senza vita è stato Trovato sul ciglio di una strada di Houston da un’operatrice cittadina. LEGGI ANCHE => Lee MacMillan si suicida a soli 28 anni. La nota influencer travolta da un treno in corsa Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, il corpo di Tom Sharkey è stato invece ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 ottobre 2021) A distanza di 11 mesi dall’uccisione di sua moglie ha deciso di togliersi la vita. Tom Sharkey, 50 anni,dell’influencer di Instagram, Alexis Sharkey, è statosenza vita, con una ferita da arma da fuoco alla testa. Qualche ora prima, il 50enne era venuto a sapere di essere ricercato per l’omicidio di sua moglie. L’influencer, che aveva 26 anni, è stata trovata morta, completamente nuda, nel. Le indagini hanno stabilito che la giovane era stata strangolata. Il suo corpo senza vita è statosul ciglio di una strada di Houston da un’operatrice cittadina. LEGGI ANCHE => Lee MacMillan si suicida a soli 28 anni. La nota influencer travolta da un treno in corsa Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, il corpo di Tom Sharkey è stato invece ...

