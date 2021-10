Traffico Roma del 07-10-2021 ore 09:30 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luceverde Roma della redazione riaperta La Nuova Circonvallazione interna sulla tangenziale est all’altezza della 24 in direzione della Salaria rimangono le code sul tratto Urbano della A24 cose che ritroviamo anche in uscita dalla città da Togliatti al Raccordo qui anche a causa di un incidente sul grande raccordo anulare in quello da 20 lungo la carreggiata esterna tra la Trionfale la causa di un incidente code tra la diramazione Roma sud e la Nomentana e code per un nuovo incidente tra la diramazione Roma nord e la A24 file all’altezza della Flaminia nelle due direzioni di percorrenza altro incidente causa file tra la Casilina e l’ardeatina in carreggiata interna per un incidente sulla Pontina incolonnamenti tra via di Decima in Viale dell’Oceano Atlantico rallentamenti per incidenti via Grotte di Gregna in corrispondenza di via ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luceverdedella redazione riaperta La Nuova Circonvallazione interna sulla tangenziale est all’altezza della 24 in direzione della Salaria rimangono le code sul tratto Urbano della A24 cose che ritroviamo anche in uscita dalla città da Togliatti al Raccordo qui anche a causa di un incidente sul grande raccordo anulare in quello da 20 lungo la carreggiata esterna tra la Trionfale la causa di un incidente code tra la diramazionesud e la Nomentana e code per un nuovo incidente tra la diramazionenord e la A24 file all’altezza della Flaminia nelle due direzioni di percorrenza altro incidente causa file tra la Casilina e l’ardeatina in carreggiata interna per un incidente sulla Pontina incolonnamenti tra via di Decima in Viale dell’Oceano Atlantico rallentamenti per incidenti via Grotte di Gregna in corrispondenza di via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - m4nzi : “Ponte di Ferro chiuso post incendio “ “Tangenziale bloccata causa incidente” Poi ti dicono “perché prendi lo scoo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Clau64Claudio : Buongiorno Roma !!! Traffico in tilt a Roma: incidente sulla Tangenziale Est, Ponte di Ferro chiuso e cantieri in c… - emlistar : RT @rep_roma: Tangenziale Est chiusa per incidente: Roma paralizzata. Code in entrata già da Settecamini, traffico in tilt nelle zone limit… -