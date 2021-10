Scaroni: “Donnarumma? I fischi non mi piacciono mai” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paolo Scaroni, presidente del Milan, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A, si è lasciato andare a una breve considerazione sui fischi riservati dal San Siro a Gigio Donnarumma: “Dispiaciuto per i fischi a Donnarumma? Sentire i fischi non mi piace mai, né per Donnarumma né per altri”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paolo, presidente del Milan, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A, si è lasciato andare a una breve considerazione suiriservati dal San Siro a Gigio: “Dispiaciuto per i? Sentire inon mi piace mai, né perné per altri”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

