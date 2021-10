Roma, Pellegrini momento magico: ormai è un top player (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo è davvero un momento magico per Lorenzo Pellegrini, il migliore di quelli avuti finora: ha appena firmato con la Roma il rinnovo di contratto fino al 2026, Mourinho lo ha confermato capitano e indicato come punto di riferimento della squadra e in più ogni pallone che tocca nell’area avversaria sembra destinato a finire in rete. Il sito WhoScored.com, lo ha inserito nella top 11 dei giocatori più in forma nelle ultime 5 partite. Sul Corriere viene evidenziato come la sua media voto attualmente sia pari a 7,64. Lorenzo è anche il capocannoniere della Roma con 7 gol in 10 partite, un centrocampista che è quasi un attaccante aggiunto. Il salto di qualità che ci si aspettava da lui sembra essere finalmente arrivato. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo è davvero unper Lorenzo, il migliore di quelli avuti finora: ha appena firmato con lail rinnovo di contratto fino al 2026, Mourinho lo ha confermato capitano e indicato come punto di riferimento della squadra e in più ogni pallone che tocca nell’area avversaria sembra destinato a finire in rete. Il sito WhoScored.com, lo ha inserito nella top 11 dei giocatori più in forma nelle ultime 5 partite. Sul Corriere viene evidenziato come la sua media voto attualmente sia pari a 7,64. Lorenzo è anche il capocannoniere dellacon 7 gol in 10 partite, un centrocampista che è quasi un attaccante aggiunto. Il salto di qualità che ci si aspettava da lui sembra essere finalmente arrivato.

