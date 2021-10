Roma | 16enne preso a pugni in faccia per aver difeso una coppia con un neonato

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– La scorsa notte, al termine di una attività investigativa, i Carabinieri della StazioneNomentana unitamente a quelli del Nucleo operativo della CompagniaParioli hanno arrestato un cittadino somalo di 32 anni, senza fissa dimora e con diversi precedenti, con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico Ufficiale. I Carabinieri, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, da parte di un cittadino, sono intervenuti in via Lanciani per una aggressione in corso e un giovane a terra con il volto tumefatto e sanguinante. I militari hanno soccorso il giovane ferito, unoriginario dell’India ma residente ae richiesto l’intervento di un’ambulanza che poco dopo lo ha trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, dove è stato medicato e successivamente ...

'Non poteva arrestarmi, sono Lucifer'. Ha risposto così ieri sera ai carabinieri mentre cercavano di arrestarlo un ragazzo somalo di 32 anni. Aveva appena aggredito in via Lanciani, quartiere...