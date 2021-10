RED | calze da campioni

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Claudio Marchisio rappresenta una delle eccellenze italiane nel mondo, sia per il suo virtuosismo sportivo che per la sua innata eleganza. Col suo fascino mediterraneo, semplice e disinvolto, rappresenta oggi un'icona di stile, il perfetto ambasciatore di quell'estetica classica ma contemporanea che ci rende famosi nel resto del mondo. Per questo motivo probabilmente il calzaturificio Re Depaolini, un'altra eccellenza artigianale italiana, ha scelto per il secondo anno consecutivo il campione torinese per rappresentare Red, la linea di punta dall'appeal casual e dall'approccio decisamente etico. «Claudio Marchisio incarna alla perfezione i valori fondanti dell'azienda. Un gentleman garbato e deciso, da sempre sensibile alle tematiche ambientali e sociali. Icona di stile, attento alla cura del dettaglio, con un'eleganza innata e senza tempo» ha dichiarato Giovanni Marazzini, titolare ...