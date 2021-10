Quel ricatto di Lukashenko che sta spaventando l’Ue (Di giovedì 7 ottobre 2021) La lezione data negli anni passati da Recep Tayyip Erdogan sembra essere stata assimilata anche in Bielorussia. Per spaventare l’Ue e rispondere ad eventuali azioni politiche attuate da Bruxelles, “basta” usare l’arma dell’immigrazione. Da qualche settimana nell’area baltica sono comparsi muri di filo spinato e barriere di cemento rari da trovare da queste parti negli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 7 ottobre 2021) La lezione data negli anni passati da Recep Tayyip Erdogan sembra essere stata assimilata anche in Bielorussia. Per spaventaree rispondere ad eventuali azioni politiche attuate da Bruxelles, “basta” usare l’arma dell’immigrazione. Da qualche settimana nell’area baltica sono comparsi muri di filo spinato e barriere di cemento rari da trovare da queste parti negli InsideOver.

