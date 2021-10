PS5 riceve un nuovo aggiornamento del firmware

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sony ha pubblicato una nuova versione delper PlayStation 5, la 21.02-04.02.00, che ha un peso di circa 900 MB; come di consueto, il download inizierà se la console è connessa a Internet e l'opzione di download automatici è attivata. Recentemente è stato lanciato un importantecon nuove funzioni, tra cui la possibilità di espandere la memoria interna, l'opzione per riprodurre l'audio 3D dagli altoparlanti integrati su qualsiasi schermo e molti altri come alcuni miglioramenti nell'interfaccia. Quest'ultima versione delmigliora semplicemente le prestazioni del sistema secondo quanto riportato dalle note ufficiali. Leggi altro...

