(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Inutile replicare a chileche non hanno alcuna attinenza con le tematiche amministrative”. Cosi in una nota stampa Luigi Diego, candidato sindaco di Benevento. “Lopertanto volentieri ai. Stasera abbiamo parlato di rigenerazione urbana, politiche per il lavoro, riqualificazione dei quartieri e delle periferie, welfare municipale, ambiente, ovvero delleche stanno veramente a cuore dei beneventani”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

you_trend : Un caso interessante è #Benevento. Qui il sindaco uscente #Mastella si è fermato a un passo dal 50% (49,3%) ma le s… - MMastrantuono : RT @TV7Benevento: Perifano: 'Mastella dice sempre le stesse cose, lo lasciamo ai suoi soliloqui'... - TV7Benevento : Perifano: 'Mastella dice sempre le stesse cose, lo lasciamo ai suoi soliloqui'... - NTR24 : Perifano: “Mastella dice sempre le stesse cose, lo lasciamo ai suoi soliloqui” - anteprima24 : ** #Perifano: '#Mastella dice sempre le stesse cose, lo lasciamo ai suoi soliloqui' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Perifano Mastella

La inedita, singolare coppia di fatto politica è minoranza in Consiglio Comunale, dove gli elettori hanno già determinato una maggioranza per, è minoranza nella città: Moretti e...... ha ufficializzato l'accordo con Angelo Moretti leader del movimento ARCO per la sfida del 17 e 18 ottobre al Sindaco uscente Clementeancora una volta ha dichiarato di essere un ...In una congiunta conferenza stampa oggi pomeriggio Luigi Diego Perifano e Angelo Moretti hanno sancito un accordo che vedrà le loro due coalizioni unite nelle elezioni del nuovo sindaco di Benevento c ...“Le continue precisazioni di Perifano sul tema dei suoi numerosi incarichi e consulenze non convincono proprio nessuno: nel Sannio ci sono eccellenti professionisti, almeno al pari del nostro avvocato ...