Ora Salvini vuole da Draghi impegni scritti sulle tasse Il dem Provenzano | “È una mina per il governo Non è accettabile che una forza politica entri ed esca dal Cdm a seconda delle convenienze”

"A breve incontrerò Draghi. Io mi fido di Draghi e se l'obiettivo mio e suo è comune mettiamolo per iscritto. Oggi ci siamo noi che abbiamo la stessa idea, quindi lasciamo per iscritto per chi arriverà dopo che non ci sarà nessuno che pagherà più tasse". È quanto ha detto a Rtl102.5 il segretario della Lega, Matteo Salvini tornando sui temi al centro dello scontro tra Lega e governo (leggi l'articolo). "Ci sono titoli di giornali che leggo da anni dove la Lega è morta e prende schiaffi – ha aggiunto il leader del Carroccio -, invece siamo qua e in forma; semplicemente non vogliamo nuove tasse sulla casa. Siamo entrati nel governo per superare l'emergenza e su questo si sta correndo. Una riforma che dice che nessuno paga di più o di meno o non serve o qualcosa non ...

