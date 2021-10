Nations League 2021, Leonardo Bonucci: “Sono arrabbiato con me stesso. Ci rialzeremo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sconfitta, complice anche la sua espulsione avvenuta nel primo tempo della semifinale di Nations League tenutasi ieri a San Siro fra Italia e Spagna (1-2), Leonardo Bonucci ha preso la parola sui suoi social per scusarsi con tutti i tifosi azzurri. Il difensore classe 1987 ha scritto: “Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa”. Poi ha aggiunto: “Questa Nazionale si rialzerà e sarà più forte che mai”. Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai! pic.twitter.com/HMS9Qp2O05 — Leonardo Bonucci (@Bonucci leo19) October 6, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sconfitta, complice anche la sua espulsione avvenuta nel primo tempo della semifinale ditenutasi ieri a San Siro fra Italia e Spagna (1-2),ha preso la parola sui suoi social per scusarsi con tutti i tifosi azzurri. Il difensore classe 1987 ha scritto: “piùdi voi, prima di tutto con me. Mi dispiace e chiedo scusa”. Poi ha aggiunto: “Questa Nazionale si rialzerà e sarà più forte che mai”.piùdi Voi, prima di tutto con me. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai! pic.twitter.com/HMS9Qp2O05 —(@leo19) October 6, ...

