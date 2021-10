Migranti, Mimmo Lucano: “Stravolta la realtà, rifarei tutto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “I reati che mi sono stati contestati sono molto gravi ma la realtà non è così. Anche prima di questa sentenza non ho mai voluto creare degli alibi o contestare, ma mi sembra tutto così assurdo perché la storia vera non è così. La descrizione dei fatti che è stata fatta è totalmente difforme dalla realtà. Il mio livello di sofferenza è molto forte perché hanno stravolto la realtà”. Così l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano a Otto e mezzo su La7. “Viene escluso il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché così non sembra un’accanimento politico verso un’idea di accoglienza… C’è stata una persecuzione non verso di me come persona, ma dell’idea che rappresento. rifarei tutto. Questo processo non ci doveva proprio essere. Io ho dato la mia vita ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) “I reati che mi sono stati contestati sono molto gravi ma lanon è così. Anche prima di questa sentenza non ho mai voluto creare degli alibi o contestare, ma mi sembracosì assurdo perché la storia vera non è così. La descrizione dei fatti che è stata fatta è totalmente difforme dalla. Il mio livello di sofferenza è molto forte perché hanno stravolto la”. Così l’ex sindaco di Riacea Otto e mezzo su La7. “Viene escluso il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché così non sembra un’accanimento politico verso un’idea di accoglienza… C’è stata una persecuzione non verso di me come persona, ma dell’idea che rappresento.. Questo processo non ci doveva proprio essere. Io ho dato la mia vita ...

