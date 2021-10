Mazda annuncia i grandi SUV ibridi plug - in per l' Europa | CX - 60 e CX - 80

(Di giovedì 7 ottobre 2021)lancerà nuovi Suv in. La gamma si amplierà dal 2022 a partire dalla nuova versione della elettrica MX - 30 , dotata di motore rotativo come generatore di energia per la batteria (range ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mazda annuncia

QN Motori

Ma soprattutto sono stati annunciati due muovi modelli, laCX - 60 e laCX - 80 , definiti come " prodotti di taglia grande ". Saranno i primi i ibridi plug - in della Casa in Europa. In ...... dove un fornitore è stato costretto a tagliare l'output, riferisce la. Si tratta della terza volta che la casa autoun provvedimento di questo tipo per via della insufficienza dei ...La casa automobilistica giapponese ha annunciato i piani di sviluppo della gamma, due nuovi modelli per il Vecchio Continente e una nuova versione di MX-30 ...Sempre più crossover e SUV nel futuro di Mazda che punta su motori ibridi plug-in e su modelli solo elettrici dal 2030.