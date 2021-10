Maxi sanzione a Google: motori ricerca rivali chiedono intervento UE (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – DuckDuckGo ed altri tre motori di ricerca rivali di Google – il tedesco Ecosia e i francesi Qwant e Lilo – avrebbero sollecitato i parlamentari europei ad agire contro la controllata di Alphabet tramite le nuove regole per il settore tecnologico, dicendo di non aver ancora visto risultati positivi dalla sentenza antitrust contro Google. Nel 2018 la Commissione europea aveva inflitto a Google una Maxi sanzione da 4,24 miliardi di dollari per aver usato Android in maniera scorretta allo scopo di consolidare la posizione dominante del suo motore di ricerca, ordinando alla società di assicurare un contesto di equa concorrenza per i rivali. In seguito alla sentenza Google ha apportato dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – DuckDuckGo ed altri tredidi– il tedesco Ecosia e i francesi Qwant e Lilo – avrebbero sollecitato i parlamentari europei ad agire contro la controllata di Alphabet tramite le nuove regole per il settore tecnologico, dicendo di non aver ancora visto risultati positivi dalla sentenza antitrust contro. Nel 2018 la Commissione europea aveva inflitto aunada 4,24 miliardi di dollari per aver usato Android in maniera scorretta allo scopo di consolidare la posizione dominante del suo motore di, ordinando alla società di assicurare un contesto di equa concorrenza per i. In seguito alla sentenzaha apportato dei ...

Advertising

CronacheMc : Operazione della Guardia finanza lungo la costa, nei guai il titolare extracomunitario e 14 clienti per violazione… - infoiteconomia : Non impedì gli insulti razziali a un ex dipendente: maxi-sanzione contro Tesla - ebbonn : RT @nuova_venezia: Cibi mal conservati e poca sicurezza in cucina, maxi sanzione e denuncia per i due titolari della Trattoria al Gazzettin… - fargi34 : RT @nuova_venezia: Cibi mal conservati e poca sicurezza in cucina, maxi sanzione e denuncia per i due titolari della Trattoria al Gazzettin… - nuova_venezia : Cibi mal conservati e poca sicurezza in cucina, maxi sanzione e denuncia per i due titolari della Trattoria al Gazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi sanzione Maxi sanzione a Google: motori ricerca rivali chiedono intervento UE Nel 2018 la Commissione europea aveva inflitto a Google una maxi sanzione da 4,24 miliardi di dollari per aver usato Android in maniera scorretta allo scopo di consolidare la posizione dominante del ...

In auto senza assicurazione, revisione e patente: maxi sanzione a Udine La stangata comminata a un automobilista a Udine. Girava tranquillamente per la città al volante di un'auto, come nulla fosse. Peccato che quella vettura non soltanto sia priva di assicurazione, ma ...

Maxi sanzione a Google: motori ricerca rivali chiedono intervento UE Borsa Italiana Maxi sanzione a Google: motori ricerca rivali chiedono intervento UE (Teleborsa) - DuckDuckGo ed altri tre motori di ricerca rivali di Google - il tedesco Ecosia e i francesi Qwant e Lilo - avrebbero sollecitato i parlamentari europei ad agire contro la controllata di ...

Terni, offese razziste contro migranti durante la commemorazione Dacur e maxi sanzione per albanese TERNI Ha provato a rovinare la celebrazione in Piazza della Pace, domenica scorsa, in occasione della giornata della memoria delle vittime del mare, per ricordare la strage dei migranti ...

Nel 2018 la Commissione europea aveva inflitto a Google unada 4,24 miliardi di dollari per aver usato Android in maniera scorretta allo scopo di consolidare la posizione dominante del ...La stangata comminata a un automobilista a Udine. Girava tranquillamente per la città al volante di un'auto, come nulla fosse. Peccato che quella vettura non soltanto sia priva di assicurazione, ma ...(Teleborsa) - DuckDuckGo ed altri tre motori di ricerca rivali di Google - il tedesco Ecosia e i francesi Qwant e Lilo - avrebbero sollecitato i parlamentari europei ad agire contro la controllata di ...TERNI Ha provato a rovinare la celebrazione in Piazza della Pace, domenica scorsa, in occasione della giornata della memoria delle vittime del mare, per ricordare la strage dei migranti ...