Lorenzo | a 14 anni frequenta già matematica all' università | Amo numeri | rap e videogame

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha soli 14, ma grazie al suo talento fuori dal comune per laha già iniziato are l’. È la storie di, giovanissimo studente romano che, dopo aver concluso un ciclo di scuola superiore in Gran Bretagna, si è potuto immatricolare all’di Pisa. Dall’toscana spiegano che il ragazzo ha “completato gli studi di scuola secondaria e ha giàto il primo anno del corso di laurea inall’di Göttingen in Germania”., sulle pagine del Corriere della Sera, dice di essere attualmente impegnato nella preparazione di due esami non semplici: Algebra e Analisica, parte della sessione invernale ...