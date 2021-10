Lazio, Zaccagni verso il rientro. Basic decide il test in famiglia (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA - Dopo la brutta sconfitta di Bologna, arrivano finalmente buone notizie per Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni viaggia verso il recupero completo e punta al ritorno in campo nella sfida contro l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA - Dopo la brutta sconfitta di Bologna, arrivano finalmente buone notizie per Maurizio Sarri. Mattiaviaggiail recupero completo e punta al ritorno in campo nella sfida contro l'...

