Italia, Insigne non si abbatte: «Una sconfitta non cambia nulla…» (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'attaccante dell'Italia Lorenzo Insigne non si butta giù dopo la sconfitta in Nations League contro la Spagna Lorenzo Insigne, attaccante e numero 10 della Nazionale, non si abbatte dopo la sconfitta in semifinale di Nations League contro la Spagna e sui social ricorda che è l'Italia ad aver vinto l'Europeo. «Una sconfitta non cambia nulla… Siamo, e resteremo, i campioni d'Europa. FORZA AZZURRI». L'articolo proviene da Calcio News 24.

