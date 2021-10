Innovazione | orti verticali e biofabbriche | le tecnologie Enea al Maker Faire 2021

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Studi innovativi per svelare le componenti genetiche e chimiche dei caffè di alta qualità,come “” di vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici contro il Covid, ma anche biodi frontiera e nuovi materiali per applicazioni energetiche. Sono alcune dellee soluzioni d’avanguardia chepresenta aRomeil più grande evento europeo sull’tecnologica e la trasformazione digitale, dove startupper, innovatori, ricercatori e famiglie si incontrano per condividere know-how, progetti e idee innovative, tra creatività, scienza e tecnologia (8-10 ottobre, ore 10-19, Gazometro Ostiense, via del Commercio 9/11, Roma). In questa 9a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione orti

Il Denaro

E poi il verde in città, l'tecnologica e l'energia green. Il programma della mattinata ... La rete deglibotanici italiani sarà al convegno con Mauro Mariotti del Distav dell'Università ......di via Pistoiese e di via Umberto Giordano e per la realizzazione di due parcheggi scambiatori in piazza 5 marzo e tra via Nino Rota e viadel Pero nell'ambito del ProgettoUrbana ...Vi presentiamo il nuovo Rettorato di Roma Tre, progettato all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’integrazione con il tessuto urbano.Rivoluzione via Pistoiese. Come da programma sono iniziati da via Orti del Pero i lavori per la riqualificazione di via Pistoiese e di via Umberto Giordano e per la realizzazione di due parcheggi scam ...