Fischi a Donnarumma | un diritto del tifoso Folle il paragone col razzismo

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Prediche, prediche e ancora prediche. In Italia vi è talmente tanto bisogno di giudicare gli altri che si dà fiato alla bocca (o alla penna) senza prima riflettere. Lo si fa per il sol gusto di predicare e sentenziare, ormai da tempo immemore vero e proprio sport nazionale. Gianluigiè statoato, a San Siro, durante la sfida di Nations League tra Italia e Spagna. La motivazione di tale contestazione, antipatica ma assai comprensibile, non è di certo riconducibile alla scelta di lasciare il Milan, come ha ritenuto di dover sottolineare chi ha fatto passare tale protesta al pari di un coro razzista o di un inno nazionale sommerso dai. Se fosse stato così, campioni come Shevchenko, Kakà e tanti altri passati per Milanello e poi ceduti nel calciomercato, avrebbero ricevuto negli anni il medesimo trattamento. E ...