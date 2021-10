Fiale di botox contraffatte e made in China in centri estetici clandestini | maxi blitz dei Nas

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiale botox

Maxi sequestro a Fiumicino di medicinali e attrezzature cinesi per interventi estetici : carabinieri e Agenzia delle Dogane hanno trovato confezioni contraffatte di fiale di botox in due centri estetici gestiti da cinesi. Le indagini si sono avviate con il sequestro di 30 fiale di tossina botulinica contraffatte e importate dalla Cina.