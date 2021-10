Dovete assolutamente mangiare la zucca in autunno | il motivo è incredibile

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Inlacon regolarità: ilè del tutto. Andiamo a scoprire il beneficio Laè l’ortaggio del buonumore (Pixabay)L’è arrivato e la nostra dispensa inizia a riempirsi con frutti e ortaggi di stagione. Mai come in questo periodo in cui il nostro sistema immunitario tende ad indebolirsi per questo è necessario il giusto apporto calorico. Tra i prodotti fondamentali di questo periodo c’è sicuramente la, l’ingrediente principale di molte ricette e ricco di vitamine fondamentali per il nostro organismo. La, simbolo assoluto della stagione autunnale è ricco di nutrienti essenziali per mantenere in salute il corpo soprattutto ...