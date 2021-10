Coronavirus, 2.938 contagi in un giorno: il tasso di positività cala all’1%. Sono 41 i decessi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il bollettino del 7 ottobre 2021 Sono 41 le nuove vittime legate al Coronavirus segnalate oggi in Italia. Ieri, 6 ottobre, i morti erano stati 39. Il totale dei decessi registrati fin dall’inizio del monitoraggio sale a 131.198. Secondo quanto riportato nel quotidiano bollettino della Protezione civile e del Ministero dell’Interno, i nuovi positivi Sono oggi 2.938. Ieri ne erano stati tracciati 3.235. Le persone attualmente positive Sono 87.173 (ieri 88.247). La situazione negli ospedali Le persone che Sono state portate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore Sono 24 (anche ieri 24). In tutto, nei reparti di rianimazione Sono ricoverati 403 pazienti (ieri 415, -12), mentre in quelli ordinari risultano esserci 2.824 posti letto occupati ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il bollettino del 7 ottobre 202141 le nuove vittime legate alsegnalate oggi in Italia. Ieri, 6 ottobre, i morti erano stati 39. Il totale deiregistrati fin dall’inizio del monitoraggio sale a 131.198. Secondo quanto riportato nel quotidiano bollettino della Protezione civile e del Ministero dell’Interno, i nuovi positivioggi 2.938. Ieri ne erano stati tracciati 3.235. Le persone attualmente positive87.173 (ieri 88.247). La situazione negli ospedali Le persone chestate portate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore24 (anche ieri 24). In tutto, nei reparti di rianimazionericoverati 403 pazienti (ieri 415, -12), mentre in quelli ordinari risultano esserci 2.824 posti letto occupati ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 07 ottobre 2021 • Attualmente positivi: 87.173 • Deceduti: 131.198 (+41) • Dimessi/Guariti: 4.473.… - Ste_Gualdoni : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 07 ottobre 2021 • Attualmente positivi: 87.173 • Deceduti: 131.198 (+41) • Dimessi/Guariti: 4.473.903 (+3.9… - SienaFree : Coronavirus Italia: 2.938 nuovi casi, 2.824 (-48) ricoverati di cui 403 (-12) in intensiva, 41 deceduti - crotoneok : ? Coronavirus in Italia: registrati 2.938 nuovi positivi - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 2.938 nuovi casi e 41 decessi, in totale sono 131.198 morti nel Paese: Sale a 4.817.806 mort… -