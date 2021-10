Compie una rapina a mano armata in Perù, poi si nasconde in un albero di Roma: arrestata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – Ricercata dalle autorità peruviane viene rintracciata dalla Polizia di Stato in un albergo al centro della capitale. A identificarla senza ombra di dubbio come la destinataria di un mandato di arresto internazionale per rapina a mano armata 2 tatuaggi sulla spalla destra ed uno sull’anca sinistra. Non hanno esitato gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, impegnati nel servizio di controllo del territorio, ad intervenire tempestivamente in un albergo a via Volturno per una segnalazione Interpol, comunicata via radio dalla sala operativa della Questura di Roma, a carico di un’ospite della struttura. Sebbene la donna non sia stata trovata al momento del loro arrivo i polizotti l’hanno rintracciata e, dopo averla compiutamente identificata con un documento, l’hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021)– Ricercata dalle autorità peruviane viene rintracciata dalla Polizia di Stato in un albergo al centro della capitale. A identificarla senza ombra di dubbio come la destinataria di un mandato di arresto internazionale per2 tatuaggi sulla spalla destra ed uno sull’anca sinistra. Non hanno esitato gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, impegnati nel servizio di controllo del territorio, ad intervenire tempestivamente in un albergo a via Volturno per una segnalazione Interpol, comunicata via radio dalla sala operativa della Questura di, a carico di un’ospite della struttura. Sebbene la donna non sia stata trovata al momento del loro arrivo i polizotti l’hanno rintracciata e, dopo averla compiutamente identificata con un documento, l’hanno ...

