Catastrofe GF Vip | Signorini e il fuorionda che fa infuriare Mediaset

(Di giovedì 7 ottobre 2021) In tanti anni del Grande Fratello non c'è mai stata una gaffe produttiva così grande come quella di ieri. Dietro le dinamiche della casa c'è un intero team di persone che si occupa di gestire i concorrenti, gestire la casa stessa, dare comunicazioni. Oltre ai tecnici ci sono anche gli psicologi che hanno il compito di parlare con i Vipponi in confessionale e carpirne i segreti. Queste persone rimangono invisibili per tutta la durata del reality show, ma rappresentano il vero GF, l'occhio che osserva i coinquilini 24 ore su 24. Ieri, però, non erano così invisibili. Anzi, hanno fatto una gaffe che resterà nella storia del Grande Fratello. Per errore hanno lasciato sui microfoni che li collegano al giardino della casa più spiata d'Italia. Proprio in quel momento, uno degli addetti ai lavori si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul Vipponi che non sono per niente simpatiche. In ...