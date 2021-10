Caso Varriale | la Rai prende una posizione dopo le indagini per stalking

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il giornalista è stato denunciato dall’ex compagna Enricoè nell’occhio del cicloneche è venuta a galla una brutta vicenda giudiziaria che lo riguarda. L’ex compagna lo ha infatti denunciato pere la Procura di Roma ha parto una indagine per mettere luce sul. Il giornalista, sollevato da mesi dall’incarico di direttore di Rai Sport, ieri sera, 6 ottobre, non è comunque andato in video per il match di Nations League tra Italia e Spagna. La direzione della rete è quella di aspettare l’esito delle: fino a quel momentonon tornerà in vide. Al momento come ha spiegato l’Ansa non è stato nessun provvedimenti nei confronti del giornalista Rai. La decisione è stata presa in via preventiva e di comune accordo per evitare sovraesposizioni e ...