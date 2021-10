Calcio femminile, partita sospesa un minuto per protesta contro gli abusi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Prosegue la protesta del Calcio femminile, dopo lo scandalo delle violenze sessuali subite da ex giocatrici della massima divisione. La partita di ieri tra Washington Spirit e Gotham Fc è infatti stata sospesa per un minuto: le protagoniste dell’incontro hanno fermato il gioco, tenendosi a braccetto al centro del campo. Lo hanno fatto al sesto minuto, a simboleggiare il numero di anni necessari per far conoscere i presunti abusi di cui si sarebbe reso protagonista l’ex allenatore del North Carolina Courage Paul Riley. Un gesto di “solidarietà” con le vittime di abusi, secondo il sindacato delle giocatrici (Nwslpa) che nella nota aveva aggiunto: “Stasera torniamo in campo perché non lasceremo che ci venga tolta la ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Prosegue ladel, dopo lo scandalo delle violenze sessuali subite da ex giocatrici della massima divisione. Ladi ieri tra Washington Spirit e Gotham Fc è infatti stataper un: le protagoniste dell’inhanno fermato il gioco, tenendosi a braccetto al centro del campo. Lo hanno fatto al sesto, a simboleggiare il numero di anni necessari per far conoscere i presuntidi cui si sarebbe reso protagonista l’ex allenatore del North Carolina Courage Paul Riley. Un gesto di “solidarietà” con le vittime di, secondo il sindacato delle giocatrici (Nwslpa) che nella nota aveva aggiunto: “Stasera torniamo in campo perché non lasceremo che ci venga tolta la ...

