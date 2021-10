Calcio: arbitro donna per l'Inghilterra ad Andorra (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'ucraina Kateryna Monzul diventerà sabato prossimo la prima donna ad arbitrare la nazionale inglese, quando la squadra guidata da Gareth Southgate affronterà Andorra in una gara di qualificazione ai ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'ucraina Kateryna Monzul diventerà sabato prossimo la primaad arbitrare la nazionale inglese, quando la squadra guidata da Gareth Southgate affronteràin una gara di qualificazione ai ...

Advertising

Corriere : Milan-Atletico, anche per l’Uefa l’arbitro ha sbagliato: Cakir sarà fermato (con il var... - Gazzetta_it : Cakir, c’era una volta un grande arbitro. Dopo #MilanAtletico è in arrivo lo stop #UCL - fisco24_info : Arbitro donna per l'Inghilterra ad Andorra: L'ucraina Monzul designata per gara qualificazioni Mondiale - QdSit : L'ucraina Kateryna Monzul diventerà sabato prossimo la prima donna ad arbitrare la nazionale inglese, quando la squ… - glooit : Calcio: arbitro donna per l'Inghilterra ad Andorra leggi su Gloo -