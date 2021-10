Boris sta tornando: sono iniziate le riprese della quarta stagione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Silenzio, per favore. Eeeh… azione. Questa volta per davvero. Perché a Roma, trai soliti capannoni e la pista d’atterraggio dell’aereo, sono finalmente iniziate le riprese della quarta, attesissima, stagione di Boris. La serie cult italiana diventata ormai un classico. Disney + la trasmetterà in esclusiva insieme alle prime tre che sono già disponibili nel servizio di streaming. Speriamo arrivi il più presto possibile. sono iniziate a Roma le riprese della quarta stagione di Boris, la serie cult italiana di cui non possiamo fare a meno. La troupe più scalcinata che ci sia ci riporta nel backstage di un set. Cosa combineranno questa ... Leggi su amica (Di giovedì 7 ottobre 2021) Silenzio, per favore. Eeeh… azione. Questa volta per davvero. Perché a Roma, trai soliti capannoni e la pista d’atterraggio dell’aereo,finalmentele, attesissima,di. La serie cult italiana diventata ormai un classico. Disney + la trasmetterà in esclusiva insieme alle prime tre chegià disponibili nel servizio di streaming. Speriamo arrivi il più presto possibile.a Roma ledi, la serie cult italiana di cui non possiamo fare a meno. La troupe più scalcinata che ci sia ci riporta nel backstage di un set. Cosa combineranno questa ...

