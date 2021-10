Bene intesa sui prezzi in Puglia per lattiero-casearia e ora si applichi il protocollo» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Bari. CIA Agricoltori Italiani della Puglia, Confcooperative Puglia e UCI Puglia, attraverso un comunicato stampa congiunto, esprimono soddisfazione per la sottoscrizione del “protocollo per la stabilità, la sostenibilità e la valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese”. «L’intesa – hanno spiegato i dirigenti regionali delle tre organizzazioni – riconosce i costi di produzione sostenuti dagli allevatori come parametro base per determinare un prezzo equo del latte. L’accordo è importante perché, oltre che dalla Regione Puglia e dalle organizzazioni come le nostre che rappresentano i legittimi interessi e le istanze del comparto primario, è stato sottoscritto complessivamente da 14 realtà associative tra cui Confindustria». IL ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 ottobre 2021) Bari. CIA Agricoltori Italiani della, Confcooperativee UCI, attraverso un comunicato stampa congiunto, esprimono soddisfazione per la sottoscrizione del “per la stabilità, la sostenibilità e la valorizzazione della filierapugliese”. «L’– hanno spiegato i dirigenti regionali delle tre organizzazioni – riconosce i costi di produzione sostenuti dagli allevatori come parametro base per determinare un prezzo equo del latte. L’accordo è importante perché, oltre che dalla Regionee dalle organizzazioni come le nostre che rappresentano i legittimi interessi e le istanze del comparto primario, è stato sottoscritto complessivamente da 14 realtà associative tra cui Confindustria». IL ...

