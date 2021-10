Beach volley, World Tour Finals Cagliari. Primo sigillo per Lupo/Nicolai. Menegatti/Gottardi ko con Ross/Klinemann (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva al quinto tentativo la prima vittoria per il contingente azzurro alle World Tour Finals di Cagliari e porta la firma di Daniele Lupo e Paolo Nicolai che hanno superato 2-0, al secondo incontro del girone, i quarti classificati dei Giochi Olimpici di Tokyo, i lettoni Plavins/Tocs. La coppia azzurra ha iniziato molto bene, come ieri contro gli olandesi Varenhorst/Van de Velde, aggiudicandosi senza troppi sussulti 21-16 il Primo parziale. nel secondo set torna l’incubo rimonta per la coppia italiana che, sotto 15-17, non sbaglia più un colpo e piazza un break di 6-1 per il 21-18 finale che significa Primo successo e un passo avanti forse decisivo per i quarti di finale. Stasera Lupo/Nicolai saranno ancora in campo ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva al quinto tentativo la prima vittoria per il contingente azzurro alledie porta la firma di Danielee Paoloche hanno superato 2-0, al secondo incontro del girone, i quarti classificati dei Giochi Olimpici di Tokyo, i lettoni Plavins/Tocs. La coppia azzurra ha iniziato molto bene, come ieri contro gli olandesi Varenhorst/Van de Velde, aggiudicandosi senza troppi sussulti 21-16 ilparziale. nel secondo set torna l’incubo rimonta per la coppia italiana che, sotto 15-17, non sbaglia più un colpo e piazza un break di 6-1 per il 21-18 finale che significasuccesso e un passo avanti forse decisivo per i quarti di finale. Staserasaranno ancora in campo ...

