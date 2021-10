Andorra-Inghilterra, designata l’ucraina Monzul: sarà la prima donna a dirigere la Nazionale dei Tre Leoni (Di giovedì 7 ottobre 2021) l’ucraina Kateryna Monzul è stata designata come arbitro del match Andorra-Inghilterra, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e, in questo modo, diventerà la prima donna ad arbitrare la Nazionale inglese. All’Estadi Nacional di Andorra la Vella, l’ucraina sarà affiancata dalle assistenti Maryna Striletska e Svitlana Grushko, entrambe ucraine. La francese Stephanie Frappart, invece, sarà l’assistente arbitro video, con gli altri ruoli arbitrali che saranno ricoperti da uomini. Monzul, durante la gara di Nations League tra San Marino e Gibilterra, ha fatto parte della prima squadra tutta al femminile a dirigere una ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021)Katerynaè statacome arbitro del match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e, in questo modo, diventerà laad arbitrare lainglese. All’Estadi Nacional dila Vella,affiancata dalle assistenti Maryna Striletska e Svitlana Grushko, entrambe ucraine. La francese Stephanie Frappart, invece,l’assistente arbitro video, con gli altri ruoli arbitrali che saranno ricoperti da uomini., durante la gara di Nations League tra San Marino e Gibilterra, ha fatto parte dellasquadra tutta al femminile auna ...

