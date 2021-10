Amici 21, Carola frena Luigi: “Non so che fare” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella scuola di Amici è arrivato il momento di un confronto molto atteso tra la ballerina Carola e il cantante Luigi. I due ragazzi, dopo i primi giorni trascorsi in casetta, hanno subito avuto una grande sintonia: Carola, però, ha confessato di sentirsi molto confusa. Prima di tutto, per lei, c’è sempre la danza. Nella scuola di Amici si è creata già la prima grande complicità tra due Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella scuola diè arrivato il momento di un confronto molto atteso tra la ballerinae il cantante. I due ragazzi, dopo i primi giorni trascorsi in casetta, hanno subito avuto una grande sintonia:, però, ha confessato di sentirsi molto confusa. Prima di tutto, per lei, c’è sempre la danza. Nella scuola disi è creata già la prima grande complicità tra due Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsaeChia : #Amici21, Carola Puddu e Luigi Strangis si confrontano e rivelano cosa provano l'uno per l'altro Dopo il gossip im… - Trashdeltrash2 : Luigi che dice a Carola che anche lui non è interessato però intanto le è sempre andato dietro e continua ancora a… - Novella_2000 : #Amici21, è già scoppiata la prima presunta coppia? (VIDEO) - rossella_m__ : Non capisco perché le persone che vedono Amici fanno dei pipponi su Twitter quando i loro protetti vengono offesi d… - smoothxevans : RT @merderxhs: luigi proprio uguale a carola sisi #amici AHAHAHAHAHAHA -